Кристал Пэлас – Челси – 1:4. Разгром от синих. Видео голов и обзор матча

В поединке 31 тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Бентеке (Кристал Пэлас).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Челси).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Челси.
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Источник — YouTube
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