31-й тур
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тухель уничтожает. Челси на выезде крупно обыграл Кристал Пэлас

«Синие» добыли уверенную победу

  • 10.04.2021 22:45
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Тухель уничтожает. Челси на выезде крупно обыграл Кристал Пэлас
© ФК Челси

В матче 31-го тура АПЛ «Челси» на выезде не испытал проблем с  «Кристал Пэлас», оформив разницу в три мяча.
 
Таким образом, команда Томаса Тухеля вновь вернулась на четвертую строчку, которую на насколько часов занял «Ливерпуль».
 
Чемпионат Англии. 31-й тур

«Кристал Пэлас» – «Челси» – 1:4
Голы: 0:1 – 8 Хавертц, 0:2 – 10 Пулишич, 0:3 – 30 Зума, 1:3 – 63 Бентеке, 1:4 – 78 Пулишич.

«Кристал Пэлас» – Гуаита, Кэйхилл, Уорд, ван Анхолт, Ридевалд (Маккарти, 59), Эзе (Шлупп, 59), Куяте, Миливоевич, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 76).
«Челси» – Менди, Зума, Аспиликуэта, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо (Канте, 61), Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои (Джеймс, 76), Ковачич (Зиеш, 83).

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Источник — Sport.ua

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