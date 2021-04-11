Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «До пропущенного гола Днепр-1 играл без ошибок»

Известный в прошлом футболист «Динамо», «Днепра», «Шахтера» и сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о матче 21 тура УПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Днепр-1» (2:0).

«Встретились в этой игре команды, которые без потерь прошли весной, набрали больше всех очков. Днепряне весной, конечно, приятно удивили. С тем же почти составом, который был осенью, «Днепр-1» добился отличных результатов. Появился свой стиль, рисунок игры. «Динамо» с Луческу тоже прибавило, команда лидирует в УПЛ.

В матче в Днепре обе команды, прежде всего, сделали ставку на надёжную игру в защите, а потом хотели преуспеть в атаке. На первый взгляд, у «Динамо» было территориальное преимущество, и киевляне больше владели мячом. Но днепряне четко защищались, грамотно выстроив оборону в нижнем блоке. До пропущенного гола «Днепр-1» играл без ошибок. «Динамо» старалось вскрывать организованную оборону через фланги. Конечно, после пропущенного гола и потом еще удаления «Днепру-1» было тяжело вытащить этот матч. Игра была до гола. После этого «Динамо» полностью уже контролировало игру и довело матч до победы.

Матч «Динамо» с «Шахтером»? В чемпионской гонке дальше уже всё зависит от «Динамо». Даже после личной встречи потом киевляне сами будут решать свою судьбу в оставшихся матчах. Конечно, несмотря на отставание в семь очков, «Шахтер» захочет обыграть «Динамо» в Класико. Нас ждет интересный матч».