Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «До пропущенного гола Днепр-1 играл без ошибок»

Специалист прокомментировал победу «Динамо» в матче против «Днепра-1»

  • 11.04.2021 03:19
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «До пропущенного гола Днепр-1 играл без ошибок»
© ФК Динамо Киев

Известный в прошлом футболист «Динамо», «Днепра», «Шахтера» и сборной Украины Владимир Езерский поделился мнением о матче 21 тура УПЛ, в котором «Динамо» обыграло «Днепр-1» (2:0).

«Встретились в этой игре команды, которые без потерь прошли весной, набрали больше всех очков. Днепряне весной, конечно, приятно удивили. С тем же почти составом, который был осенью, «Днепр-1» добился отличных результатов. Появился свой стиль, рисунок игры. «Динамо» с Луческу тоже прибавило, команда лидирует в УПЛ.

В матче в Днепре обе команды, прежде всего, сделали ставку на надёжную игру в защите, а потом хотели преуспеть в атаке. На первый взгляд, у «Динамо» было территориальное преимущество, и киевляне больше владели мячом. Но днепряне четко защищались, грамотно выстроив оборону в нижнем блоке. До пропущенного гола «Днепр-1» играл без ошибок. «Динамо» старалось вскрывать организованную оборону через фланги. Конечно, после пропущенного гола и потом еще удаления «Днепру-1» было тяжело вытащить этот матч. Игра была до гола. После этого «Динамо» полностью уже контролировало игру и довело матч до победы.

Матч «Динамо» с «Шахтером»? В чемпионской гонке дальше уже всё зависит от «Динамо». Даже после личной встречи потом киевляне сами будут решать свою судьбу в оставшихся матчах. Конечно, несмотря на отставание в семь очков, «Шахтер» захочет обыграть «Динамо» в Класико. Нас ждет интересный матч».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности