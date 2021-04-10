РЯБОКОНЬ: «В решающие моменты показали индивидуальное мастерство»

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал победу над «Александрией» (4:1) в матче 21-го тура УПЛ.



«Тяжелый матч, серьезный соперник. Был промежуток времени, когда пришлось потерпеть. Но в целом сыграли дисциплинированно. В решающие моменты показали индивидуальное мастерство. Я имею в виду забитые голы», – сказал наставник черниговского клуба.



«Десна» поднялась на третье место, однако может уже завтра вернуться на позицию ниже, если «Заря» справится с «Ингульцом». «Александрия» осталась на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Украины.