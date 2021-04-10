ВИДЕО. Забил в дебютном Эль-Классико. Мингеса отквитал один гол для Барсы

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».
Оскар Мингеса отквитал один гол для «Барсы», забив мяч в дебютном Эль-Классико. Центрбек «Барселоны» неоковырным ударом отправил мяч в ворота «Реала».
ГОЛ! 2:1. Оскар Мингеса, 60 мин.
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Источник — Sport.ua
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