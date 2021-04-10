ВИДЕО. Что такое не везет. Как Месси не реализовал моментище в Эль-Классико

«Реал» ведет в поединке 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны»

  • 10.04.2021 23:15
  • 3188 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Что такое не везет. Как Месси не реализовал моментище в Эль-Классико
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».

После первого тайма «Реал» ведет в два мяча (2:0), отличились Бензема и Кроос.

ВИДЕО. Что такое не везет. Как Месси не реализовал моментище, 45 мин.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 11.04.2021 00:15
    0
    Моментище ? Серьезно? Автор сам то смотрел видео?
    Острый угол, вратарь уже сократил дистанцию. Это нельзя назвать и 90% моментом. Да и Лео остановил мяч рукой, ВАР бы отменил гол.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 11.04.2021 00:15
    0
    Моментище ? Серьезно? Автор сам то смотрел видео?
    Острый угол, вратарь уже сократил дистанцию. Это нельзя назвать и 90% моментом. Да и Лео остановил мяч рукой, ВАР бы отменил гол.
    Ссылка
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