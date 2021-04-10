ВИДЕО. Что такое не везет. Как Месси не реализовал моментище в Эль-Классико

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».
После первого тайма «Реал» ведет в два мяча (2:0), отличились Бензема и Кроос.
ВИДЕО. Что такое не везет. Как Месси не реализовал моментище, 45 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Острый угол, вратарь уже сократил дистанцию. Это нельзя назвать и 90% моментом. Да и Лео остановил мяч рукой, ВАР бы отменил гол.
Острый угол, вратарь уже сократил дистанцию. Это нельзя назвать и 90% моментом. Да и Лео остановил мяч рукой, ВАР бы отменил гол.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.