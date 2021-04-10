Франсиско Ди Франко провел 100-й матч в чемпионатах Украины

В матче с «Динамо» (0:2) 100-й матч в чемпионатах Украины провел 26-летний полузащитник Франсиско Ди Франко. Он стал третьим аргентинским легионером после Рубена Гомеса и Кристиана Вильягры, достигшим этого рубежа. 71 встречу Ди Франко отыграл в УПЛ за «Карпаты» и 29 - за «Днепр-1».
Аргентинские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ
|
Матчи
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
185
|
Рубен ГОМЕС
|
Металлург Д (32), Сталь А (48),
|
2004-2014
|
|
|
Заря (22), Закарпатье (21),
|
|
|
|
Таврия (62)
|
|
101
|
Кристиан ВИЛЬЯГРА
|
Металлист
|
2011-2015
|
100
|
Франсиско ДИ ФРАНКО
|
Карпаты (71), Днепр-1 (29)
|
2018-2021
|
74
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
2014-2018
|
68
|
Себастьян БЛАНКО
|
Металлист
|
2012-2014
|
64
|
Хосе СОСА
|
Металлист
|
2012-2014
|
62
|
Осмар ФЕРРЕЙРА
|
Днепр
|
2008-2011
|
62
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
2011-2014
|
58
|
Пабло ФОНТАНЕЛЬО
|
Черноморец
|
2012-2014
|
54
|
Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК
|
Карпаты (26), Шахтер (28)
|
2016-2020
Сезоны обозначены годом их окончания.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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