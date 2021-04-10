Франсиско Ди Франко провел 100-й матч в чемпионатах Украины

26-летний полузащитник днепрян стал 3-м аргентинским сотником в УПЛ

  • 10.04.2021 22:43
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Франсиско Ди Франко провел 100-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Динамо

В матче с «Динамо» (0:2) 100-й матч в чемпионатах Украины провел 26-летний полузащитник Франсиско Ди Франко. Он стал третьим аргентинским легионером после Рубена Гомеса и Кристиана Вильягры, достигшим этого рубежа. 71 встречу Ди Франко отыграл в УПЛ за «Карпаты» и 29 - за «Днепр-1».

Аргентинские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Матчи

Игрок

Клубы

Сезоны

185

Рубен ГОМЕС

Металлург Д (32), Сталь А (48),

2004-2014

 

 

Заря (22), Закарпатье (21),

 

 

 

Таврия (62)

 

101

Кристиан ВИЛЬЯГРА

Металлист

2011-2015

100

Франсиско ДИ ФРАНКО

Карпаты (71), Днепр-1 (29)

2018-2021

74

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

2014-2018

68

Себастьян БЛАНКО

Металлист

2012-2014

64

Хосе СОСА

Металлист

2012-2014

62

Осмар ФЕРРЕЙРА

Днепр

2008-2011

62

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

2011-2014

58

Пабло ФОНТАНЕЛЬО

Черноморец

2012-2014

54

Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК

Карпаты (26), Шахтер (28)

2016-2020

Сезоны обозначены годом их окончания.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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