Франсиско Ди Франко провел 100-й матч в чемпионатах Украины

В матче с «Динамо» (0:2) 100-й матч в чемпионатах Украины провел 26-летний полузащитник Франсиско Ди Франко. Он стал третьим аргентинским легионером после Рубена Гомеса и Кристиана Вильягры, достигшим этого рубежа. 71 встречу Ди Франко отыграл в УПЛ за «Карпаты» и 29 - за «Днепр-1».

Аргентинские легионеры, проведшие наибольшее количество матчей в УПЛ

Матчи Игрок Клубы Сезоны 185 Рубен ГОМЕС Металлург Д (32), Сталь А (48), 2004-2014 Заря (22), Закарпатье (21), Таврия (62) 101 Кристиан ВИЛЬЯГРА Металлист 2011-2015 100 Франсиско ДИ ФРАНКО Карпаты (71), Днепр-1 (29) 2018-2021 74 Факундо ФЕРРЕЙРА Шахтер 2014-2018 68 Себастьян БЛАНКО Металлист 2012-2014 64 Хосе СОСА Металлист 2012-2014 62 Осмар ФЕРРЕЙРА Днепр 2008-2011 62 Джонатан КРИСТАЛЬДО Металлист 2011-2014 58 Пабло ФОНТАНЕЛЬО Черноморец 2012-2014 54 Густаво БЛАНКО-ЛЕЩУК Карпаты (26), Шахтер (28) 2016-2020

Сезоны обозначены годом их окончания.