ВИДЕО. Впервые за 20 лет. Кроос забил в Эль-Классико прямо со штрафного

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».

Мадридский «Реал» удвоил перевес в счете на 28-й минуте. Тони Кроос впервые за более чем 20 лет забил в Эль-Классико прямым ударом со штрафного. В предыдущий раз такой же фокус провернул Роберто Карлос в 2000 году.

ГОЛ! 2:0. Тони Кроос, 28 мин.