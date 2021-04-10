Шахтер оформил рекордный для себя 17-й дубль в матчах с Мариуполем в ЧУ

«Шахтер» обновил личный рекорд, 17-й раз сделав дубль в матчах с «Мариуполем» в чемпионатах Украины. По 2 дуплета оформили Сергей Ателькин, Алексей Белик и Луис Адриану, по 1 - Алекс Тейшейра, Брандау, Андрей Воробей, Жадсон, Жуниор Мораес, Геннадий Зубов, Валерий Кривенцов, Франселино Матузалем, Дарио Срна, Тайсон и Тете.

К слову, больше дублей, чем горнякам в поединках с мариупольцами, удалось сотворить только «Динамо» во встречах с запорожским «Металлургом» - 19.

Наибольшее количество дублей во встречах двух команд в чемпионатах Украины