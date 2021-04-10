Шахтер оформил рекордный для себя 17-й дубль в матчах с Мариуполем в ЧУ

Больше дуплетов с одним соперником сделало только «Динамо» во встречах с запорожским «Металлургом»

  • 10.04.2021 22:30
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Шахтер оформил рекордный для себя 17-й дубль в матчах с Мариуполем в ЧУ
© ФК Шахтер

«Шахтер» обновил личный рекорд, 17-й раз сделав дубль в матчах с «Мариуполем» в чемпионатах Украины. По 2 дуплета оформили Сергей Ателькин, Алексей Белик и Луис Адриану, по 1 - Алекс Тейшейра, Брандау, Андрей Воробей, Жадсон, Жуниор Мораес, Геннадий Зубов, Валерий Кривенцов, Франселино Матузалем, Дарио Срна, Тайсон и Тете.

К слову, больше дублей, чем горнякам в поединках с мариупольцами, удалось сотворить только «Динамо» во встречах с запорожским «Металлургом» - 19.

Наибольшее количество дублей во встречах двух команд в чемпионатах Украины

ДБ

Клуб

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

19

Динамо

Металлург З

11.04.1993

Дмитрий ТОПЧИЕВ

04.12.2015

Олег ГУСЕВ

17

Шахтер

Мариуполь

09.07.1997

Сергей АТЕЛЬКИН

10.04.2021

ЖУНИОР МОРАЕС

14

Шахтер

Металлург З

19.06.1994

Сергей АТЕЛЬКИН

28.08.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

14

Динамо

Волынь

16.05.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

10.04.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

14

Шахтер

Заря

18.09.1995

Игорь ПЕТРОВ

14.09.2019

ЖУНИОР МОРАЕС

12

Динамо

Ворскла

08.08.1997

Сергей РЕБРОВ

22.09.2019

Карлос ДЕ ПЕНА

11

Шахтер

Карпаты

07.11.1993

Валерий КРИВЕНЦОВ

10.03.2019

Виктор КОВАЛЕНКО

10

Динамо

Кривбасс

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

26.09.2008

Александр АЛИЕВ

10

Шахтер

Волынь

18.10.1992

Олег МАТВЕЕВ

21.11.2015

МАРЛОС

10

Шахтер

Черноморец

11.09.1993

Олег МАТВЕЕВ

16.02.2018

МАРЛОС

10

Шахтер

Ворскла

11.06.1997

Александр БАБИЙ

04.04.2021

ЖУНИОР МОРАЕС

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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