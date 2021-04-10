Жуниор Мораес обошел Реброва, Селезнева и Шацких

34-летний форвард «Шахтера» забил 40-й победный мяч в чемпионатах Украины

  • 10.04.2021 22:17
  • 1825 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор Мораес обошел Реброва, Селезнева и Шацких
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

В матче с «Мариуполем» (0:3) Жуниор Мораес забил 40-й победный мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, Евгения Селезнева и Максима Шацких, он занимает теперь вторую позицию по этому показателю вслед за Андреем Ярмоленко. 20 раз гол Жуниора Мораеса приносил победу «Шахтеру», 13 - донецкому «Металлургу» и 7 - «Динамо».

Игроки, забившие наибольшее количество победных мячей в чемпионатах Украины

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

45

2.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (13), Динамо (7), Шахтер (20)

40

3.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (3), Динамо (36)

39

 

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (7), Шахтер (8), Днепр (23), Колос (1)

39

 

Максим ШАЦКИХ

Динамо (31), Арсенал (6), Говерла (2)

39

6.

Марко ДЕВИЧ

Волынь (1), Металлист (32), Шахтер (2)

35

7.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Заря (5), Черноморец (26)

31

8.

Александр ГАЙДАШ

Таврия (27), Металлург М (3)

30

9.

Сергей АТЕЛЬКИН

Шахтер (25), Кремень (1), Металлург Д (1)

27

 

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (24), Днепр (3)

27

 

Сергей МИЗИН

Динамо (6), Днепр (2), Черноморец (2),

27

 

 

ЦСКА/Арсенал (4), Карпаты (8), Кривбасс (3),

 

 

 

Металлист (2)

 
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    alex73776
    online
      alex73776, 10.04.2021 23:00
    +1
    верните кормильца!он еще их всех натянит и Ярмолу тоже!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.04.2021 22:35
    +1
    Легенда! По інакшому й не скажеш.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.04.2021 22:24
    +1
    Так вот зачем кормильца списали.
    Ссылка
    alex73776
    online
      alex73776, 10.04.2021 23:00
    +1
    верните кормильца!он еще их всех натянит и Ярмолу тоже!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.04.2021 22:35
    +1
    Легенда! По інакшому й не скажеш.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.04.2021 22:24
    +1
    Так вот зачем кормильца списали.
    Ссылка
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