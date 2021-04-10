Жуниор Мораес обошел Реброва, Селезнева и Шацких

В матче с «Мариуполем» (0:3) Жуниор Мораес забил 40-й победный мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, Евгения Селезнева и Максима Шацких, он занимает теперь вторую позицию по этому показателю вслед за Андреем Ярмоленко. 20 раз гол Жуниора Мораеса приносил победу «Шахтеру», 13 - донецкому «Металлургу» и 7 - «Динамо».
Игроки, забившие наибольшее количество победных мячей в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
45
|
2.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (13), Динамо (7), Шахтер (20)
|
40
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (3), Динамо (36)
|
39
|
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (7), Шахтер (8), Днепр (23), Колос (1)
|
39
|
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (31), Арсенал (6), Говерла (2)
|
39
|
6.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь (1), Металлист (32), Шахтер (2)
|
35
|
7.
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Заря (5), Черноморец (26)
|
31
|
8.
|
Александр ГАЙДАШ
|
Таврия (27), Металлург М (3)
|
30
|
9.
|
Сергей АТЕЛЬКИН
|
Шахтер (25), Кремень (1), Металлург Д (1)
|
27
|
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (24), Днепр (3)
|
27
|
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (6), Днепр (2), Черноморец (2),
|
27
|
|
|
ЦСКА/Арсенал (4), Карпаты (8), Кривбасс (3),
|
|
|
|
Металлист (2)
|
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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