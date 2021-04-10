Жуниор Мораес обошел Реброва, Селезнева и Шацких

В матче с «Мариуполем» (0:3) Жуниор Мораес забил 40-й победный мяч в чемпионатах Украины. Тем самым, обойдя Сергея Реброва, Евгения Селезнева и Максима Шацких, он занимает теперь вторую позицию по этому показателю вслед за Андреем Ярмоленко. 20 раз гол Жуниора Мораеса приносил победу «Шахтеру», 13 - донецкому «Металлургу» и 7 - «Динамо».

Игроки, забившие наибольшее количество победных мячей в чемпионатах Украины