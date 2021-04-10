ВИДЕО. Божественная пяточка. Бензема забил шикарный гол Барселоне

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».
Мадридский «Реал» повел в счете на 13-й минуте Эль-Классико. Карим Бензема забил шикарный гол «Барселоне» ударом пяткой!
ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 13 мин.
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Источник — Sport.ua
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