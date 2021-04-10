ВИДЕО. Божественная пяточка. Бензема забил шикарный гол Барселоне

Мадридский «Реал» повел в счете на 13-й минуте Эль-Классико

  • 10.04.2021 22:32
  • 3722 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Божественная пяточка. Бензема забил шикарный гол Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в поединке 30-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Барселону».

Мадридский «Реал» повел в счете на 13-й минуте Эль-Классико. Карим Бензема забил шикарный гол «Барселоне» ударом пяткой!

ГОЛ! 1:0. Карим Бензема, 13 мин.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 10.04.2021 23:10
    0
    Тотовицький забив ще красивіший гол у ворота Олександрії. Треба скинути відео Зідану
    Ссылка
    Борис Гриб
    online
      Борис Гриб, 10.04.2021 22:46
    +2
    Бензема зверь.
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 10.04.2021 22:35
    0
    Бензема лучший чистый форвард последних 20 лет.
    Ссылка
    Борис Гриб
    online
      Борис Гриб, 10.04.2021 22:46
    +2
    Бензема зверь.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 10.04.2021 23:10
    0
    Тотовицький забив ще красивіший гол у ворота Олександрії. Треба скинути відео Зідану
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 10.04.2021 22:35
    0
    Бензема лучший чистый форвард последних 20 лет.
    Ссылка
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