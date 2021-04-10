В воскресенье 11 апреля пройдет матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Ворскла» и «Львов».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени А.Бутовского и судить ее будет арбитр из Киевской области. Начало встречи в 14:00.
«Ворскла» - «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Львов», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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