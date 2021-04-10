Александр РЯБОКОНЬ: «Гол пяткой? Сам впервые вижу, чтобы он так сыграл»

Защитник «Десны» Максим Имереков забил красивый гол пяткой в ворота «Александрии» (4:1), чем удивил наставника Александра Рябоконя.
«Тяжелый матч против сложного соперника. Пришлось терпеть в определенные моменты, а в решающих эпизодах показали мастерство».
«Гол Имерекова пяткой? Я сам первый раз увидел, чтобы он так сыграл. Не в его стиле, но он молодец, сориентировался в ситуации», - сказал Рябоконь.
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Источник — Футбол 1/2/3
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