Александр РЯБОКОНЬ: «Гол пяткой? Сам впервые вижу, чтобы он так сыграл»

Защитник «Десны» Максим Имереков забил красивый гол пяткой в ворота «Александрии» (4:1), чем удивил наставника Александра Рябоконя.

«Тяжелый матч против сложного соперника. Пришлось терпеть в определенные моменты, а в решающих эпизодах показали мастерство».

«Гол Имерекова пяткой? Я сам первый раз увидел, чтобы он так сыграл. Не в его стиле, но он молодец, сориентировался в ситуации», - сказал Рябоконь.