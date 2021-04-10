КАРАВАЕВ: «Пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть Днепр-1»

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев поделился эмоциями после победного матча с «Днепром-1» (2:0).

- Игра с «Днепром-1» была непростой. Были готовы к такому развитию событий и сопротивлению со стороны соперника?

- Да, конечно, мы всегда готовы, поскольку понимаем, что соперники разбирают нашу игру, готовятся, делают все возможное, чтобы не пропустить и не дать нам сыграть в свою игру на своих лучших качествах. Но если необходимо, мы перестраиваемся по ходу игры, стараемся играть разносторонне, и, если что-то не получается, стараемся сделать это по-другому.

- Какие сегодня были сложности?

- В первом тайме соперники очень грамотно перекрывали нас, хорошо тактически действовали в обороне, перекрывали нам зоны. Хотя даже в такой ситуации можно было «выжать» больше после проходов и прострелов с флангов. Во втором тайме, особенно после забитого мяча, появилось еще больше моментов, они стали грубее действовать, и мы сыграли на этом.

- Главный тренер был недоволен сегодня, делал много подсказок по ходу игры…

- Он всегда требует от нас большего, много подсказывает, порой эмоционально. Мы привыкли к этому. Все понимают, что Мистер хочет от нас большего и лучшего, и говорит: «Выполняйте то, что я требую от вас. Если это не будет приносить результата, то виноват буду я». Как показывает практика, если мы выполняем то, что он говорит на установках, то как правило матчи завершаются нашими победами.

- Два подряд непростых матча, с «Александрией» и «Днепром-1», в которых удалось взять шесть очков. Дальше – больше…

- Это тот результат, который нам нужен, в каждом матче надо брать по три очка. Названные команды хорошие, крепкие, которые борются за попадание в топ-шестерку. У тех же днепрян был неудачный период, но после зимнего перерыва они не проигрывали. Видно, что тренер наладил и тактические, и командные действия, поэтому нам пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть сегодня.