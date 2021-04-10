ВИДЕО. Зачарованная Десна. Шедевры Гуцуляка и Тотовицкого

Панькива жалко

  • 10.04.2021 21:51
  • 1864 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Зачарованная Десна. Шедевры Гуцуляка и Тотовицкого
© ФК Заря Луганск. Андрей Тотовицкий

Игроки «Десны» Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги добили «Александрию» красивыми голами.
 
Сначала Гуцуляк положил точно в дальний угол с линии штрафной площади, а в конце встречи Тотовицкий ценой повреждения забил еще один гол северян пяткой. Ранее в таком стиле отличился Максим Имереков.

Гол Гуцуляка

Гол Тотовицкого

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.04.2021 22:01
    +2
    Бедный Панькив...
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 10.04.2021 22:01
    +2
    Бедный Панькив...
    Ссылка
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