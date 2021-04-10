ВИДЕО. Зачарованная Десна. Шедевры Гуцуляка и Тотовицкого

Игроки «Десны» Алексей Гуцуляк и Андрей Тотовицкий в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги добили «Александрию» красивыми голами.



Сначала Гуцуляк положил точно в дальний угол с линии штрафной площади, а в конце встречи Тотовицкий ценой повреждения забил еще один гол северян пяткой. Ранее в таком стиле отличился Максим Имереков.

Гол Гуцуляка

Гол Тотовицкого