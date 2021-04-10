Йовичевич об арендованных: «Зачем отдавать игроков, если боишься их?»

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич разочарован тем, что в матче УПЛ против «Динамо» не мог рассчитывать на арендованных у киевлян Владислава Дубинчака и Сергея Булецу.

- Как вы относитесь к тому, что «Заря» позволила игрокам, арендованным «Ингульцу» играть против себя?

- Да, видите, очень интересная ситуация: зачем давать футболистов, на которых не рассчитываешь, если боишься их? Булеца и Дубинчак - очень важные игроки для нас, ключевые. Поэтому на этот вопрос нет ответа. В таких матчах ты можешь увидеть их на фоне основы «Динамо», оценить их прогресс, насколько они близки к твоим игрокам. Должен сказать, что эти две потери для нас столь же важны, как и Пихальонок, и Назаренко, и Адамюк. Это принципиальные потери для нашей команды. Не говорю, что с ними мы победили бы, но для нашей игры это достаточно большой минус.

Что ж, будем искать шанс в других матчах. «Динамо» и «Шахтер» сейчас - немного другая лига. Мы давали им отпор. Не было никакой угрозы с игры, но через стандартные положения они перевели матч в свою пользу.