Йовичевич об арендованных: «Зачем отдавать игроков, если боишься их?»

Наставник не мог рассчитывать на арендованных у «Динамо» Дубинчака и Булецу

  • 10.04.2021 21:11
  • 2289 просмотров
  • 5 комментариев
Йовичевич об арендованных: «Зачем отдавать игроков, если боишься их?»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепра-1» Игор Йовичевич разочарован тем, что в матче УПЛ против «Динамо» не мог рассчитывать на арендованных у киевлян Владислава Дубинчака и Сергея Булецу.

- Как вы относитесь к тому, что «Заря» позволила игрокам, арендованным «Ингульцу» играть против себя?

- Да, видите, очень интересная ситуация: зачем давать футболистов, на которых не рассчитываешь, если боишься их? Булеца и Дубинчак - очень важные игроки для нас, ключевые. Поэтому на этот вопрос нет ответа. В таких матчах ты можешь увидеть их на фоне основы «Динамо», оценить их прогресс, насколько они близки к твоим игрокам. Должен сказать, что эти две потери для нас столь же важны, как и Пихальонок, и Назаренко, и Адамюк. Это принципиальные потери для нашей команды. Не говорю, что с ними мы победили бы, но для нашей игры это достаточно большой минус.

Что ж, будем искать шанс в других матчах. «Динамо» и «Шахтер» сейчас - немного другая лига. Мы давали им отпор. Не было никакой угрозы с игры, но через стандартные положения они перевели матч в свою пользу.

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Источник — СК Днепр-1

(9 голосов)

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Комментарии
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:44
    -1
    Вот Мирча удовлетворит своё самолюбие и свалит летом. А Йовичевича пригласят в Динамо. Тогда и посмотрим на его действия.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 10.04.2021 21:40
    -2
    Barsa_che, 10.04.2021 21:20
    Встречный вопрос. Зачем брать в аренду?
    Все берут в Европе в аренду, но такие правила только в Украине изобрели. Бабки то за аренду уплачены и они должны играть
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 21:35
    +2
    Все ж понимают шо условия оренды оговариваются, за что кто кому платит, если подписали то эти возмущения выглядят каждый раз смешно, тем более н кто ж не заставляет
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.04.2021 21:34
    0
    Нужно у "Шахтера" с "Мариуполем" спросить.
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 21:20
    +4
    Встречный вопрос. Зачем брать в аренду?
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 21:20
    +4
    Встречный вопрос. Зачем брать в аренду?
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 21:35
    +2
    Все ж понимают шо условия оренды оговариваются, за что кто кому платит, если подписали то эти возмущения выглядят каждый раз смешно, тем более н кто ж не заставляет
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.04.2021 21:34
    0
    Нужно у "Шахтера" с "Мариуполем" спросить.
    Ссылка
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