ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Черноморец перебивал пенальти на 92 минуте

В матче Первой лиги «Черноморец» обыграл «Полесье» 2:1 благодаря голу Дмитрия Коркишко с пенальти на 92-й минуте.

При этом игрок сперва не забил пенальти, однако судья решил, что Коркишко нужно исполнить попытку второй раз. И со второй попытки футболист забил.

Одесская команда сохраняет 2-е место в таблице.