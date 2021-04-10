ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Черноморец перебивал пенальти на 92 минуте

Одесская команда добыла минимальную победу

  • 10.04.2021 21:50
  • 3872 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Черноморец перебивал пенальти на 92 минуте
© chernomorets.odessa.ua

В матче Первой лиги «Черноморец» обыграл «Полесье» 2:1 благодаря голу Дмитрия Коркишко с пенальти на 92-й минуте.

При этом игрок сперва не забил пенальти, однако судья решил, что Коркишко нужно исполнить попытку второй раз. И со второй попытки футболист забил.

Одесская команда сохраняет 2-е место в таблице.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Jorzh
    online
      Jorzh, 10.04.2021 22:22
    0
    та все там правильно заплатили -отработал
    Ссылка
    predominator
      predominator, 10.04.2021 22:16
    0
    Вратарь удар принимал уже стоя за линией ворот, в чем скандал то? Судья все правильно решил. Какая разница 92 это минута или первая...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.04.2021 22:01
    +3
    Вратарь до удара же с линии двинул?
    Ссылка
    Игорь Петренко
    online
      Игорь Петренко, 10.04.2021 22:00
    +4
    Какой скандал, перебивали правильно, на повторе видно, вратарь вышел за линию сделал шаг вперед до удара .
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.04.2021 21:58
    +3
    судья прав на все 1000.Нужно соблюдать правила игры
    Ссылка
    Игорь Петренко
    online
      Игорь Петренко, 10.04.2021 22:00
    +4
    Какой скандал, перебивали правильно, на повторе видно, вратарь вышел за линию сделал шаг вперед до удара .
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 10.04.2021 22:01
    +3
    Вратарь до удара же с линии двинул?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.04.2021 21:58
    +3
    судья прав на все 1000.Нужно соблюдать правила игры
    Ссылка
    Jorzh
    online
      Jorzh, 10.04.2021 22:22
    0
    та все там правильно заплатили -отработал
    Ссылка
    predominator
      predominator, 10.04.2021 22:16
    0
    Вратарь удар принимал уже стоя за линией ворот, в чем скандал то? Судья все правильно решил. Какая разница 92 это минута или первая...
    Ссылка
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