ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Черноморец перебивал пенальти на 92 минуте

В матче Первой лиги «Черноморец» обыграл «Полесье» 2:1 благодаря голу Дмитрия Коркишко с пенальти на 92-й минуте.
При этом игрок сперва не забил пенальти, однако судья решил, что Коркишко нужно исполнить попытку второй раз. И со второй попытки футболист забил.
Одесская команда сохраняет 2-е место в таблице.
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Источник — Sport.ua
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