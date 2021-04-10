Оценки матча Динамо – Днепр-1. Сидорчук снова признан лучшим

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 20-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1» (2:0).

Наиболее высокую оценку за игру (7.0) получил хавбек киевского клуба Сергей Сидорчук, который удвоил преимущество «Динамо» на 67 минуте. Отметим, что Сидорчук стал лучшим игроком матча и в прошлом туре после победы киевлян над «Александрией» (1:0).

Но не обошлось без «ложки дегтя»: капитан «Динамо» получил желтую карточку, в результате чего он будет дисквалифицирован на матч против «Шахтера» в следующем туре.

Замены «Динамо»: Шепелев - 5,5; Родригеш - 6,5; Супряга - 5,5; Сидклей - б/о.

Замены «Днепра-1»: Хобленко - 5,5; Батагов - 5,0; Назаренко - 5,5; Ярмолюк - б/о; Билл - б/о.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.