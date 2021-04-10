Мирча ЛУЧЕСКУ: «Судейство? Сидорчуку дали желтую, Забарному сломали нос»

Наставник киевлян прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 10.04.2021 19:55
  • 3081 просмотр
  • 9 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Судейство? Сидорчуку дали желтую, Забарному сломали нос»
© fcdynamo.kiev.ua

В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал тренер киевлян Мирча Луческу.

‹Сложная игра против организованного соперника, который хорошо перекрывал наши атаки. Мы знали, что будет тяжело. Наш соперник обыграл «Десну», «Ворсклу», что говорит о потенциале. Мы заслуженно победили, так как контролировали ход встречи и реализовали моменты».

«Судейство? Я был возмущен желтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал ее. Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с «Шахтером». Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение».

«Знаю, что соперник недоволен удалением Довбика, но у Забарного поломан нос, весь в крови. Мы не знаем, как он отойдет и будет готовиться. Может быть, нужна будет операция», - сказал Луческу.

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Источник — ПроФутбол

(13 голосов)

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Комментарии
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:21
    0
    Alex86 1, 10.04.2021 20:10
    заголовок в контексте упоминания судейства, а не, конечно, сам факт такой травмы
    А этот без юмора и иронии.. в постоянном напряжении
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 20:10
    +1
    zelia73, 10.04.2021 20:06
    ну и что здесь смешного---у пацана поломан нос
    заголовок в контексте упоминания судейства, а не, конечно, сам факт такой травмы
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:10
    -1
    А должно было быть наоборот
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    VAD
      VAD, 10.04.2021 20:10
    +3
    "Противостояния «Динамо» и «Шахтера» являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах." (глава КДК ФФУ Андрей Шумилов, 2018 год)
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:06
    +5
    Alex86 1, 10.04.2021 20:04
    И смех и грех
    ну и что здесь смешного---у пацана поломан нос
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 20:04
    -1
    И смех и грех
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 20:04
    +6
    ну за что то же судья должен был премию получить....ну вот хоть за желтую Сидорчуку...
    Ссылка
    alex13
    online
      alex13, 10.04.2021 20:02
    -14
    zelia73, 10.04.2021 19:58
    забарному быстро делать маску
    Это же футбол, а не балет! Подумаешь, нос ему сломали.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 19:58
    -1
    забарному быстро делать маску
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 20:04
    +6
    ну за что то же судья должен был премию получить....ну вот хоть за желтую Сидорчуку...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 10.04.2021 20:06
    +5
    Alex86 1, 10.04.2021 20:04
    И смех и грех
    ну и что здесь смешного---у пацана поломан нос
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 20:10
    +3
    "Противостояния «Динамо» и «Шахтера» являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах." (глава КДК ФФУ Андрей Шумилов, 2018 год)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 20:10
    +1
    zelia73, 10.04.2021 20:06
    ну и что здесь смешного---у пацана поломан нос
    заголовок в контексте упоминания судейства, а не, конечно, сам факт такой травмы
    Ссылка
    AK__228
    online
      AK__228, 10.04.2021 20:21
    0
    Alex86 1, 10.04.2021 20:10
    заголовок в контексте упоминания судейства, а не, конечно, сам факт такой травмы
    А этот без юмора и иронии.. в постоянном напряжении
    Ссылка
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