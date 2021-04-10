Мирча ЛУЧЕСКУ: «Судейство? Сидорчуку дали желтую, Забарному сломали нос»

В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал тренер киевлян Мирча Луческу.

‹Сложная игра против организованного соперника, который хорошо перекрывал наши атаки. Мы знали, что будет тяжело. Наш соперник обыграл «Десну», «Ворсклу», что говорит о потенциале. Мы заслуженно победили, так как контролировали ход встречи и реализовали моменты».

«Судейство? Я был возмущен желтой карточке Сидорчука, потому что слишком легко судья показал ее. Был мелкий фол в центре поля, первый и последний фол Сергея, который теперь пропустит матч с «Шахтером». Я недоволен тем, как легко судья показал предупреждение».

«Знаю, что соперник недоволен удалением Довбика, но у Забарного поломан нос, весь в крови. Мы не знаем, как он отойдет и будет готовиться. Может быть, нужна будет операция», - сказал Луческу.