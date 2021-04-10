Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Играли против, вероятно, будущего чемпиона»

Наставник «Днепра-1» дал комментарий по итогам поражения в матче УПЛ

  • 10.04.2021 20:20
  • 2215 просмотров
  • 1 комментарий
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Играли против, вероятно, будущего чемпиона»
© scdnipro1.com.ua

В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал тренер Игор Йовичевич.

«Играли против, вероятно, будущего чемпиона. Нужно отдать им должное. У нас были еще кадровые потери, в том числе арендованные у киевлян игроки. Еще были травмированные. Но ребята боролись до конца, молодцы. У «Динамо» была инициатива, но не было огромного количества моментов. Одна грубая наша ошибка на стандарте все решила».

«Вопрос концентрации, матч закрыт был. Пропустили гол, потом удаление. Нельзя такие грубые ошибки допускать с почти чемпионом».

«Удаление Довбика? Ему в каждом матче свистят по 4-5 раз, я не видел, чтобы другим игрокам так свистели. Он габаритный, конечно, но не могу понять этого», - сказал Йовичевич.

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 20:33
    -2
    Луческу уедет поднимать Динамо Бухарест. У него не хватит здоровья на ЛЧ.
    А Йовичевич его заменит в Киеве.
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