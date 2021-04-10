В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал тренер Игор Йовичевич.

«Играли против, вероятно, будущего чемпиона. Нужно отдать им должное. У нас были еще кадровые потери, в том числе арендованные у киевлян игроки. Еще были травмированные. Но ребята боролись до конца, молодцы. У «Динамо» была инициатива, но не было огромного количества моментов. Одна грубая наша ошибка на стандарте все решила».

«Вопрос концентрации, матч закрыт был. Пропустили гол, потом удаление. Нельзя такие грубые ошибки допускать с почти чемпионом».

«Удаление Довбика? Ему в каждом матче свистят по 4-5 раз, я не видел, чтобы другим игрокам так свистели. Он габаритный, конечно, но не могу понять этого», - сказал Йовичевич.