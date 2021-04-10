Виталий МИКОЛЕНКО: «Не думали о Шахтере, а сосредоточились на Днепре-1»

Защитник киевлян прокомментировал победу в матче УПЛ

  • 10.04.2021 19:30
  • 1001 просмотр
  • 1 комментарий
Виталий МИКОЛЕНКО: «Не думали о Шахтере, а сосредоточились на Днепре-1»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал защитник киевлян Виталий Миколенко.

«Эмоции положительные. Снялось напряжение после гола, потом удаление у соперника и было полегче. В первом тайме соперник был посвежее, но во втором тайме полегче вскрывать оборону».

«Борьба за титул? Мы не смотрели на то, что дальше «Шахтер», а были сосредоточены на «Днепре-1», который хорошо начал вторую часть сезона. Я думаю, сегодня еще порадуемся, а завтра будем готовиться к «Шахтеру», - сказал Миколенко.

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Источник — ПроФутбол

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 19:36
    +3
    Проти Кротів психологічної має були не важко. Нічого на Динамо не давить.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 19:36
    +3
    Проти Кротів психологічної має були не важко. Нічого на Динамо не давить.
    Ссылка
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