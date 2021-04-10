Виталий МИКОЛЕНКО: «Не думали о Шахтере, а сосредоточились на Днепре-1»

В матче УПЛ «Динамо» обыграло «Днепр-1» со счетом 2:0. Комментарий по итогам встречи дал защитник киевлян Виталий Миколенко.

«Эмоции положительные. Снялось напряжение после гола, потом удаление у соперника и было полегче. В первом тайме соперник был посвежее, но во втором тайме полегче вскрывать оборону».

«Борьба за титул? Мы не смотрели на то, что дальше «Шахтер», а были сосредоточены на «Днепре-1», который хорошо начал вторую часть сезона. Я думаю, сегодня еще порадуемся, а завтра будем готовиться к «Шахтеру», - сказал Миколенко.