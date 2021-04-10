Тренер Динамо U-19: «Огорчает, что не забили Днепру-1 еще несколько мячей»

Игорь Костюк считает, что его игрокам не хватило исполнительского мастерства

  • 10.04.2021 17:54
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Тренер Динамо U-19: «Огорчает, что не забили Днепру-1 еще несколько мячей»
© ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Старший тренер «Динамо» U19 Игорь Костюк прокомментировал домашнюю победу своих подопечных над «Днепром-1» (1:0) в рамках 21-го тура юношеского первенства.

- Матч первого круга против «Днепра-1» завершился с нулевым счетом, сегодня также долго не удавалось забить. В чем видите причину?
- Это качество игры в завершающей стадии. Мы создали достаточное количество моментов, хорошо вскрывали фланги, но подачи в финальной стадии атак не несли нагрузку для игроков, которые были в зоне завершения. Вы видели концовку: мы бьем по воротам – мяч летит выше, пенальти не забили... Не шел мяч в ворота, скажем так.

- С чем была связана замена Власова в первом тайме?
- Мы просили, чтобы активнее работали фланги. А Власов, к сожалению, с этой функцией не справился. Мы выпустили Велетня, освежили игру и увидели, что на фланге сразу появилась острота, больше агрессии. Вследствие этого он и забил гол.

- Можно считать выход Велетня решающим фактором для победы?
- У нас вся команда работает для результата. Мы все вместе создаем и все вместе забиваем. Это исполнительское мастерство, он забил гол – это ему плюс. Но огорчает, что после забитого гола у нас было достаточное количество моментов, в которых исполнительское мастерство не позволило забить еще несколько мячей и победить более убедительно. Мы выходили и 3 в 1, и 2 в 1, и 4 в 2. Не могли распорядиться мячом, когда соперник уже оголял зоны и раскрылся. Можно было забить еще несколько голов, чтобы более уверенно победить.

- Кирилл Попов в начале второго круга забил 11 мячей в трех матчах, а потом с ним что-то случилось. Соперники стали сильнее или есть небольшое головокружение от успеха?
- Да, журналисты начали писать, что это уже суперфорвард – и, наверное, голова закружилась. Мы с ним разговариваем. Он хороший форвард. Сегодня он проделал достаточно большое количество работы, хорошо цеплялся за мячи, и мы с помощью вертикальных передач на Попова выходили с игрой на третьего. Объем работы он сделал. Не хватает немножко концентрации внимания в концовке. Там, где он должен все время ждать мяч, быть голодным, чтобы сыграть на опережение на любом отскоке. Пока он, видно, после своих 11-ти мячей возомнил немножко...

- Следующий матч с «Шахтером». Считаете ли вы его решающим в борьбе за чемпионство?
- У нас каждый матч – как за чемпионство. С «Рухом», «Александрией», «Днепром-1»... Мы владеем преимуществом, но не можем довести до логического завершения. Вроде бы акцентируем на этом внимание, работаем на тренировках над завершением атак, но в играх что-то не идет. Надеюсь, что прорвет с «Шахтером».

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Источник — ФК Динамо Киев

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