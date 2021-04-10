Гол Велетня принес Динамо U-19 победу над сверстниками из Днепра-1

Киевляне сумели открыть счет в концовке встречи

  • 10.04.2021 17:45
  • 461 просмотр
  • 0 комментариев
Гол Велетня принес Динамо U-19 победу над сверстниками из Днепра-1
© ФК Динамо Киев

В рамках 21-го тура чемпионата U-19 киевское «Динамо» с минимальным счетом обыграло сверстников из «Днепра-1».

Подопечные Игоря Костюка сохраняют за собой первую строчку турнирной таблицы и опережают «Шахтер», с которым встретятся на следующей неделе, на два пункта, имея матч в запасе.
 
Чемпионат U19. 21-й тур
 
«Динамо» - «Днепр-1» - 1:0
Гол: Велетень (82).
 
«Динамо»: Игнатенко - Д.Мащенко (Малыш, 63), Дячук, Филатов, Бенедюк - Тлумак, Яцык (К), Царенко (Исадченко, 87), Власов (Велетень, 26), Близниченко (Скрипник, 74) - К.Попов (Горбач, 87).
 
«Днепр-1»: Кинарейкин - Бойко (Стельмащук, 58), Головацкий, Б.Попов, Кобельчук, Соловьев, Мисляй (Копыл, 58), Лебедев (Янюк, 69), Свистун, Кравченко (Овсянник, 66), Бутич (К).
 
Предупрежден: Лебедев (44).
 
В компенсированное к первому тайму время Кирилл Попов не реализовал пенальти

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности