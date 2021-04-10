Гол Велетня принес Динамо U-19 победу над сверстниками из Днепра-1

В рамках 21-го тура чемпионата U-19 киевское «Динамо» с минимальным счетом обыграло сверстников из «Днепра-1».

Подопечные Игоря Костюка сохраняют за собой первую строчку турнирной таблицы и опережают «Шахтер», с которым встретятся на следующей неделе, на два пункта, имея матч в запасе.



Чемпионат U19. 21-й тур



«Динамо» - «Днепр-1» - 1:0

Гол: Велетень (82).



«Динамо»: Игнатенко - Д.Мащенко (Малыш, 63), Дячук, Филатов, Бенедюк - Тлумак, Яцык (К), Царенко (Исадченко, 87), Власов (Велетень, 26), Близниченко (Скрипник, 74) - К.Попов (Горбач, 87).



«Днепр-1»: Кинарейкин - Бойко (Стельмащук, 58), Головацкий, Б.Попов, Кобельчук, Соловьев, Мисляй (Копыл, 58), Лебедев (Янюк, 69), Свистун, Кравченко (Овсянник, 66), Бутич (К).



Предупрежден: Лебедев (44).



В компенсированное к первому тайму время Кирилл Попов не реализовал пенальти