Остап МАРКЕВИЧ: «Удалось продержаться с Шахтером 35 минут. Неплохо»

Наставник «Мариуполя» прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 10.04.2021 17:29
  • 383 просмотра
  • 4 комментария
Остап МАРКЕВИЧ: «Удалось продержаться с Шахтером 35 минут. Неплохо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий по итогам матча УПЛ против «Шахтера» (0:3).

«Что тут можно сказать? Нам удалось продержаться 30-35 минут, и это неплохо, учитывая, что у нас были совсем молодые ребята. Конечно, против такой атакующей мощи нужны несколько другие кадры. Я считаю, что в плане самоотдачи все хорошо, мы довольны. Остерегались, что молодые ребята растеряются, потому что многие не играли даже в УПЛ, а тут сразу «Шахтер». И для них это большой опыт».

«Пенальти в наши ворота? У меня нет ответа. Возможно, стоит прислушаться к тем, кто говорит, что судьи тоже должны давать какие-то комментарии. Тогда мы будем знать ответы».

«Разговор с Мораесом? Мы давно знаем друг друга. Я бы хотел, чтобы он остался в «Шахтере». Ему 34, но по всем показателям словно 25 лет. И спортивным, и просто внешне», - сказал Маркевич.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 18:08
    +2
    Ihor86, 10.04.2021 17:56
    Остап Маркевич скорее всего следующий тренер сборной Украины! Папик посодействует! Но в принципе не самый плохой вариант!
    Фу бля, шо за фантазии не здоровые
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 17:56
    -3
    Остап Маркевич скорее всего следующий тренер сборной Украины! Папик посодействует! Но в принципе не самый плохой вариант!
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 10.04.2021 17:39
    0
    пройшов варіант "Ж"
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 17:32
    +5
    Остап МАРКЕВИЧ: «Удалось получить хорошие премиальные $ от Шахтера. Неплохо»
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 17:32
    +5
    Остап МАРКЕВИЧ: «Удалось получить хорошие премиальные $ от Шахтера. Неплохо»
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 18:08
    +2
    Ihor86, 10.04.2021 17:56
    Остап Маркевич скорее всего следующий тренер сборной Украины! Папик посодействует! Но в принципе не самый плохой вариант!
    Фу бля, шо за фантазии не здоровые
    Ссылка
    Юрій Ганусяк
    online
      Юрій Ганусяк, 10.04.2021 17:39
    0
    пройшов варіант "Ж"
    Ссылка
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