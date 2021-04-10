Остап МАРКЕВИЧ: «Удалось продержаться с Шахтером 35 минут. Неплохо»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич дал комментарий по итогам матча УПЛ против «Шахтера» (0:3).

«Что тут можно сказать? Нам удалось продержаться 30-35 минут, и это неплохо, учитывая, что у нас были совсем молодые ребята. Конечно, против такой атакующей мощи нужны несколько другие кадры. Я считаю, что в плане самоотдачи все хорошо, мы довольны. Остерегались, что молодые ребята растеряются, потому что многие не играли даже в УПЛ, а тут сразу «Шахтер». И для них это большой опыт».

«Пенальти в наши ворота? У меня нет ответа. Возможно, стоит прислушаться к тем, кто говорит, что судьи тоже должны давать какие-то комментарии. Тогда мы будем знать ответы».

«Разговор с Мораесом? Мы давно знаем друг друга. Я бы хотел, чтобы он остался в «Шахтере». Ему 34, но по всем показателям словно 25 лет. И спортивным, и просто внешне», - сказал Маркевич.