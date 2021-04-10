Луиш КАШТРУ: «Сыграем с Динамо в хороший момент. Шахтер прибавляет»

Наставник дал комментарий по итогам победы в УПЛ

  • 10.04.2021 16:14
  • 1350 просмотров
  • 13 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Сыграем с Динамо в хороший момент. Шахтер прибавляет»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий по итогам матча УПЛ против «Мариуполя» (3:0).

«Игра, где мы полностью доминировали. Создали огромное количество голевых моментов, реализовали три из них. Хорошая игра с нашей стороны. Соперник на старте первого тайма не давал нам забить, но мы свою задачу выполнили, а также не пропустили, и это важно. Подходим к матчу с «Динамо» в хороший момент. Команда прибавляет, и я надеюсь, что будем продолжать улучшать нашу игру».

«Результативность Мораеса? Работа приносит свои результаты. Иногда что-то не получается, а потом все идет как надо. Он выждал свой момент. И работа нападающего - это не только голы. Мораес выполняют всю необходимую работу. К счастью, сейчас голы и Мораес встретились. И нам это очень нужно», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» - «Динамо» состоится 17 апреля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Nashwill
      Nashwill, 10.04.2021 16:57
    +2
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Это да, нам не привыкать унижать кипрскую помойку автобусную.
    Ти спочатку знайди достойну роботу,бо твоя нинішня - торгівля собою на трасі- не сприяє тому,щоб когось "унижать" А тоді вже можеш і потявкати. В буду,сука.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 16:52
    +1
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Это да, нам не привыкать унижать кипрскую помойку автобусную.
    Мариуполь ещё никто так не называл. Вот Ахметов узнает ....
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    -7
    Это да, нам не привыкать унижать кипрскую помойку автобусную.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 16:45
    +2
    Есесна, сам арендуполь обыграли. Ещё немного поднажать и смогут на ровне с ФК Львов и Агробизнесом играть
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 16:41
    +2
    Мірча, будь-ласка, вистав дублюючий склад на Шахтар.😂😂😂
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 10.04.2021 16:32
    0
    Я представляю чтоб они делали если б не было Ингульца Арендуполя Львова Руха Миная кто там ещё прибавляет?!
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 10.04.2021 16:29
    +1
    «Сыграем с Динамо в хороший момент. Арендуполь прибавляет Шахтеру, так что если если что у нас +3 очка в запасе»
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.04.2021 16:25
    +6
    Это по сравнению с 1/4 Кубка Украины? Ну да, прогресс есть
    Ссылка
    Іван Обушний
    online
      Іван Обушний, 10.04.2021 16:22
    +5
    не поздновато ли вы кротята начали роздупляться и додавати?))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 16:21
    +5
    Главное, что бы этот мега-тренер остался в колорадской команде
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 16:20
    +3
    Тайсон в туалете так добавил, что оказался в Интернационале.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:16
    +7
    Несомненно Luís Manuel Ribeiro de Castro - тренер тура.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 16:16
    +10
    На фоні арендуполя шахта прибавляє, як ракета при запуску з землі.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 10.04.2021 16:16
    +10
    На фоні арендуполя шахта прибавляє, як ракета при запуску з землі.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:16
    +7
    Несомненно Luís Manuel Ribeiro de Castro - тренер тура.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 10.04.2021 16:25
    +6
    Это по сравнению с 1/4 Кубка Украины? Ну да, прогресс есть
    Ссылка
    Іван Обушний
    online
      Іван Обушний, 10.04.2021 16:22
    +5
    не поздновато ли вы кротята начали роздупляться и додавати?))
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 16:21
    +5
    Главное, что бы этот мега-тренер остался в колорадской команде
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 16:20
    +3
    Тайсон в туалете так добавил, что оказался в Интернационале.
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 10.04.2021 16:57
    +2
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Это да, нам не привыкать унижать кипрскую помойку автобусную.
    Ти спочатку знайди достойну роботу,бо твоя нинішня - торгівля собою на трасі- не сприяє тому,щоб когось "унижать" А тоді вже можеш і потявкати. В буду,сука.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 16:45
    +2
    Есесна, сам арендуполь обыграли. Ещё немного поднажать и смогут на ровне с ФК Львов и Агробизнесом играть
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 16:41
    +2
    Мірча, будь-ласка, вистав дублюючий склад на Шахтар.😂😂😂
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 10.04.2021 16:52
    +1
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Это да, нам не привыкать унижать кипрскую помойку автобусную.
    Мариуполь ещё никто так не называл. Вот Ахметов узнает ....
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 10.04.2021 16:29
    +1
    «Сыграем с Динамо в хороший момент. Арендуполь прибавляет Шахтеру, так что если если что у нас +3 очка в запасе»
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 10.04.2021 16:32
    0
    Я представляю чтоб они делали если б не было Ингульца Арендуполя Львова Руха Миная кто там ещё прибавляет?!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности