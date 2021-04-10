Луиш КАШТРУ: «Сыграем с Динамо в хороший момент. Шахтер прибавляет»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий по итогам матча УПЛ против «Мариуполя» (3:0).

«Игра, где мы полностью доминировали. Создали огромное количество голевых моментов, реализовали три из них. Хорошая игра с нашей стороны. Соперник на старте первого тайма не давал нам забить, но мы свою задачу выполнили, а также не пропустили, и это важно. Подходим к матчу с «Динамо» в хороший момент. Команда прибавляет, и я надеюсь, что будем продолжать улучшать нашу игру».

«Результативность Мораеса? Работа приносит свои результаты. Иногда что-то не получается, а потом все идет как надо. Он выждал свой момент. И работа нападающего - это не только голы. Мораес выполняют всю необходимую работу. К счастью, сейчас голы и Мораес встретились. И нам это очень нужно», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» - «Динамо» состоится 17 апреля.