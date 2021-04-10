Барселона и Тоттенхэм поборются за защитника Баварии

Жером Боатенг нынешним летом покинет «Баварию» на правах свободного агента.
С поиском нового клуба у 32-летнего немецкого защитника проблем не возникнет. На него претендуют «Барселона» и «Тоттенхэм».
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман планирует укрепить линию защиты клуба. Однако Боатенг – не приоритетный вариант из-за своего возраста: каталонцы хотели бы подписать долгосрочную замену Жерару Пике.
В нынешнем сезоне на счету Боатенга 2 гола и 1 ассист в 31 матче за «Баварию» во всех турнирах.
Источник — Sport Bild
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