Вчера «Лилль» в 32-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Мец» со счетом 2:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Зеки Челик (Лилль).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Бурак Йилмаз (Лилль).
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Источник — Sport.ua
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