32-й тур
Мец
0 : 2
Лилль
09.04.2021, FT

Лилль переиграл Мец на выезде и упрочил лидерство

9 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 32-го тура

  • 10.04.2021 06:42
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Лилль переиграл Мец на выезде и упрочил лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 32-го тура.

«Лилль» переиграл «Мец» на выезде (2:0) и упрочил лидерство.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (69), «ПСЖ» (63), «Монако» (62), «Лион» (61), «Ланс» (49), «Марсель» (48).

Лига 1. 32-й тур

«Мец» – «Лилль» – 0:2

Голы: Бурак Йылмаз, 60, Зеки Челик, 89.

Нереализованный пенальти: Лейя Исека, 17 (вратарь)

«Мец»: Укиджа, Бой, Юдоль (Делен, 64), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга, Сарр, Лейя Исека, Булая, Гей (Яде, 64).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Шека, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Веа, 75), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Брадарич, 88).

Предупреждения: Жозе Фонти, 16. Бурак Йылмаз, 45+3. Куяте, 65. Сарр, 76.

Судья: Тюрпен (Франция).

9 апреля. Мец. Стадион «Сен-Симфорьен».

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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