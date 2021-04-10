Лилль переиграл Мец на выезде и упрочил лидерство

9 апреля в чемпионате Франции прошел стартовый поединок 32-го тура.
«Лилль» переиграл «Мец» на выезде (2:0) и упрочил лидерство.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (69), «ПСЖ» (63), «Монако» (62), «Лион» (61), «Ланс» (49), «Марсель» (48).
Лига 1. 32-й тур
«Мец» – «Лилль» – 0:2
Голы: Бурак Йылмаз, 60, Зеки Челик, 89.
Нереализованный пенальти: Лейя Исека, 17 (вратарь)
«Мец»: Укиджа, Бой, Юдоль (Делен, 64), Сентонз, Бронн, Куяте, Майга, Сарр, Лейя Исека, Булая, Гей (Яде, 64).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре (Шека, 84), Ренату Санчеш, Иконе (Веа, 75), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Брадарич, 88).
Предупреждения: Жозе Фонти, 16. Бурак Йылмаз, 45+3. Куяте, 65. Сарр, 76.
Судья: Тюрпен (Франция).
9 апреля. Мец. Стадион «Сен-Симфорьен».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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