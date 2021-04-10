Фиорентина – Аталанта. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 30-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Аталанта».

«В связи с неудачным выступлением в Серии А (текущее 14 место) у «фиалок» произошла смена главного тренера. Вместо опытнейшего специалиста Чезаре Пранделли на заключительную часть чемпионата пришел 56-летний Джузеппе Якини.

Имея группу опытных высококвалифицированных игроков, таких как Рибери, Валеро, Кальехон, Бонавентура, Миленкович, Куарта, Бираги, Влахович, «фиалки» только 14-е в Серии А. В «Фиорентине» много игроков, которые выступают за свои сборные. У «фиалок» выделю молодого сербского бомбардира Душана Влаховича.

Удивительно, почему команда находится на таком месте. Как с таким составом можно так мало забить (36 голов) и находиться на 14-м месте? Я всех причин не знаю. С уважением отношусь ко всем тренерам и, мне кажется, Пранделли – добросовестный и хороший тренер. Не знаю нюансов внутри команды, но такие футболисты должны быть в первой шестерке. Мне кажется, «фиалки» играют по настроению. Когда видишь их состав, был тренер классный Пранделли, город великолепный, все шикарно! Но как можно занимать только 14-е место? Но бывает, наверное, такое. В такие моменты должны появляться в команде лидеры. Хотя есть Рибери и другие ребята. Но они ни за что не борются в отличие от «Аталанты», которая реально борется за место в Лиге чемпионов.

Бергамаски забили больше всех в Серии А (68 голов), а «Фиорентина» только 36. Почему команды имеют игроков примерно одного уровня, а такая разница в результатах? Наверное, дело в амбициях игроков «Аталанты». Они хотят доказывать! А в «Фиорентине» уже многие доказали, что они игроки топового уровня! И каждый день совершать подвиги, а также бросаться на амбразуру они не хотят. «Аталанта» играет в агрессивный, современный футбол, создавая много моментов. У них большая группа атакующих игроков. Это Мюриэль, Сапата, Иличич, Пашалич, наши Малиновский и Коваленко, Пессина, Миранчук. У команды из Бергамо классные фланги и стандарты. Они много забивают почти в каждом матче.

Амбициозный тренер современной формации Гасперини привил «Аталанте» вкус красивой командной игры, принося результат. У «Аталанты» следующие матчи также непростые: им играть с «Ювентусом» и «Ромой». Но у бергамаски нет другого выбора, кроме как выиграть во Флоренции. Этого я «Аталанте» искренне желаю и, уверен, что она выиграет», - сказал Грозный.

Матч «Фиорентина» – «Аталанта» состоится 11-го апреля. Начало встречи в 21:45.