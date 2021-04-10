Шымкент. Ваншельбойм выиграл украинское дерби в полуфинале

Сегодня в полуфинале турнира ITF в Шымкенте (Казахстан) состоялось украинское дерби – Эрик Ваншельбойм встречался с Александром Брайниным.
Третий сеяный Ваншельбойм одержал победу в двух сетах и вышел в финал. Там он сыграет с россиянином Иваном Гаховым.
1/2 финала
Александр Брайнин (Украина) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) – 5:7, 5:7
Вчера в четвертьфинале Ваншельбойм не отдал ни одного гейма итальянцу Федерико Бертуччоли.
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Источник — Sport.ua
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