Шымкент. Ваншельбойм выиграл украинское дерби в полуфинале

Сегодня в полуфинале турнира ITF в Шымкенте (Казахстан) состоялось украинское дерби – Эрик Ваншельбойм встречался с Александром Брайниным.

Третий сеяный Ваншельбойм одержал победу в двух сетах и вышел в финал. Там он сыграет с россиянином Иваном Гаховым.

1/2 финала

Александр Брайнин (Украина) – Эрик Ваншельбойм (Украина, 3) – 5:7, 5:7

Вчера в четвертьфинале Ваншельбойм не отдал ни одного гейма итальянцу Федерико Бертуччоли.