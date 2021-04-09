Ваншельбойм громит соперника на пути в полуфинал турнира ITF в Казахстане

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№585 ATP) пробился в полуфинал 15-тысячника ITF в Казахстане.
В матче 1/4 финала украинец, посеянный под третьим номером, легко переиграл квалифаера Федерико Бертуччоли из Италии.
Шымкент. 1/4 финала
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Федерико Бертуччоли (Италия) – 6:0, 6:0
В полуфинале Эрика сыграет с соотечественником Александром Брайниным или Достанбеком Ташбулатовым из Казахстана.
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Источник — Sport.ua
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