Мирослав СТУПАР: «В непростой борьбе Динамо возьмет верх над Днепром-1»

Специалист – о предстоящем центральном матче 21-го тура УПЛ

  • 10.04.2021 13:55
  • 88 просмотров
  • 1 комментарий
Мирослав СТУПАР: «В непростой борьбе Динамо возьмет верх над Днепром-1»
© Футбол 1/2/3. Мирослав Ступар

10 апреля в центральном поединке 21 тура чемпионата УПЛ будут выяснять отношения киевские динамовцы и «Днепр-1».

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар прокомментировал назначение на этот матч арбитра Игоря Пасхала.

«К сожалению, сейчас в отечественном судейском корпусе нет лидера, за которым бы тянулись. Однако сила Пасхала в его стабильности, опыте, понимании игры и, думаю, что он справится со своими обязанностями. Тем более, что при «суфлере», а на поединке в Днепре будет задействована система VAR, роль арбитра не столь значима, как было раньше.

Что касается непосредственно поединка, то нужно отдать должное соперникам, которые очень удачно проводят весеннюю часть сезона. Однако свои очки днепряне преимущественно набирали в матчах с командами, которые находятся ниже их в турнирной таблице. Посмотрим, как они сыграют в ближайших турах с представителями лидирующей группы.

Все же, на мой взгляд, состав у «Динамо» более мастеровитый и подопечные Мирчи Луческу в непростой борьбе, но возьмут верх. Тем более, что и мотивация у них должна быть повыше, ведь до такой желанной верхней ступени пьедестала почета уже совсем близко», - сказал Ступар.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится 10-го апреля. Начало встречи в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 10.04.2021 14:13
    0
    в непростой это что опять шубный джокер сыграет?
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 10.04.2021 14:13
    0
    в непростой это что опять шубный джокер сыграет?
    Ссылка
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