Френки ДЕ ЙОНГ: «Матч с Реалом не будет решающим»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился ожиданиями от матча 30-го тура Ла Лиги против «Реала»:

«Ла Лига в наших руках. Если мы выиграем все матчи, то станем чемпионами. Все зависит только от нас. Победа в Эль Класико – это очень важно.

Такой результат приблизил бы нас к цели, но мне не кажется, что этот матч будет решающим. Победа или поражение в Эль Класико не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу.

В матчах с «Реалом» всегда есть большое давление. Сегодняшнее Эль Класико не будет отличаться от предыдущих. Мы хотим победить. Когда Эль Класико приближается, то ты чувствуешь дополнительное давление».