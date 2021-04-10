Френки ДЕ ЙОНГ: «Матч с Реалом не будет решающим»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг поделился ожиданиями от матча 30-го тура Ла Лиги против «Реала»:
«Ла Лига в наших руках. Если мы выиграем все матчи, то станем чемпионами. Все зависит только от нас. Победа в Эль Класико – это очень важно.
Такой результат приблизил бы нас к цели, но мне не кажется, что этот матч будет решающим. Победа или поражение в Эль Класико не будут означать, что мы выиграли или проиграли Ла Лигу.
В матчах с «Реалом» всегда есть большое давление. Сегодняшнее Эль Класико не будет отличаться от предыдущих. Мы хотим победить. Когда Эль Класико приближается, то ты чувствуешь дополнительное давление».
Источник — Mundo Deportivo
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