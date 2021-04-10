Младен БАРТУЛОВИЧ: «Динамо будет нелегко в поединке с Днепром-1»

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Днепром-1».
«Что ожидать от матча «Динамо» - «Днепр-1»? Думаю, будет очень хорошая игра, так как днепряне сейчас на ходу, а киевляне борются за чемпионство. Нас ожидает очень интересная игра. Я думаю, будет очень хороший накал в матче. Даже не знаю на что поставить. «Динамо» будет нелегко в этом поединке и ожидаю очень зрелищный футбол в исполнении двух команд. Пусть победит сильнейший», - сказал Бартулович.
Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится 10-го апреля. Начало встречи в 17:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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