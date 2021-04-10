Дарья АПАНАЩЕНКО: «Мы не справились с волнением»

Футболистка женской сборной Украины по футболу Дарья Апанащенко прокомментировала поражение от команды Северной Ирландии (1:2) в первом стыковом матче за право играть на чемпионате Европы в 2022 году.

«У нас не получилась игра, которую планировали. Мы хотели их прессинговать, а получилось наоборот. У нас где-то было волнение, с которым мы не справились. Они крепко нас давили, не получилось у нас в этом плане. Наверное, нам не хватило каких-то эмоций. Если б были болельщики и какая-то поддержка, они б нам толчок дали. А так получилось, что нам забили и мы как-то расстроились и не смогли собраться», - сказала Апанащенко.

Ответная встреча состоится 13 апреля в Белфасте.