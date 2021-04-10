Ольга ОВДИЙЧУК: «Уверена, что мы сильнее Северной Ирландии»

Нападающая женской сборной Украины по футболу Ольга Овдийчук прокомментировала поражение от команды Северной Ирландии (1:2) в первом стыковом матче за право играть на чемпионате Европы в 2022 году.

«У нас есть быстрые игроки, быстрые фланги, хорошая техника. Я уверена, что мы сильнее. Возможно, североирландки будут неготовы к нашей игре и у них будет недооценка из-за нашего проигрыша дома. Мы должны воспользоваться этим моментом», - сказала Овдийчук.

Ответная встреча состоится 13 апреля в Белфасте.