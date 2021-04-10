Наталья ЗИНЧЕНКО: «С самого начала все пошло не так»

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко прокомментировала поражение от команды Северной Ирландии (1:2) в первом стыковом матче за право играть на чемпионате Европы в 2022 году.

«С самого начала все пошло не так. Мы не были готовы к такой мощи и прессингу от соперника. Сразу же совершили глупую ошибку в обороне и пропустили гол, потом уже было сложно найти свою игру. Мы отыгрались, но начали спешить и не могли успокоиться. Вторая ошибка привела ко второму голу. Потом уже начали наваливать и не смогли забить. Мы не будем искать отговорки, они были лучше готовы морально и психологически. Мы чуть-чуть перегорели где-то и не настроились. Есть еще одна игра, на этом мы не останавливаемся. Главное - сделать выводы и исправить ошибки, найти свою игру. Думаю, мы там просто так не сдадимся», - резюмировала Зинченко.

Ответная встреча состоится 13 апреля в Белфасте.