Динамо – Днепр-1. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 21-го тура УПЛ «Динамо» – «Днепр-1».

«Мне, как человеку, тренировавшему «Днепру», приятно, что днепряне во второй части сезона играют значительно успешнее, чем в первой. В семи матчах УПЛ они одержали пять побед над «Ингульцом», «Олимпиком», «Львовом», «Десной» и «Ворсклой». Также они сыграли вничью с «Александрией» и «Мариуполем». Хотели днепряне побороться и за Кубок Украины, но уступили «Александрии» в серии пенальти. Сейчас «Днепр-1» уверен в себе и готов побеждать любого соперника. На них ничего не давит. У них есть амбиции, конкуренция и они почувствовали вкус побед. Но сейчас у «Днепра-1» топ-соперник, который на всех парах мчится к чемпионству и который имеет семь очков гандикапа над «Шахтером», с которым в следующем матче киевлянам предстоит сыграть. После этого интересного матча нас ждет украинское суперклассико!

В этом сезоне динамовцы хотят выиграть все трофеи в Украине в этом сезоне. Они реально могут это сделать! Суперкубок динамовцы уже выиграли. Теперь им осталось завоевать трофей УПЛ и Кубок страны. Динамовцы кроме психологической уверенности также очень хорошо готовы физически. Их кондиции помогают им до конца матча прессинговать и играть активно, а также агрессивно в атаке, выполняя большой объем скоростной работы с высокой интенсивностью. Поэтому динамовцы постоянно забивают в концовках матчей. Я приведу примеру. «Руху» они забили на 86-й и 90-й минутах. На 90-й минуте киевляне забили решающий гол «Александрии» после точного удара Родригеша. На 90-й минуте тот же Жерсон забил «Минаю». На 90-й минуте Леднев забил «Львову». А на 83-й минуте Буяльский забил в ворота «Брюгге» решающий гол в матче Лиги Европы! На 90-й минуте Цыганков сравнял счет в матче с «Десной» (1:1). А в поединке с «Олимпиком» Буяльский забил на 77-й минуте, а Беседин на 90-й и киевляне победили 3:1. Киевляне при Мирче Луческу в этом сезоне заслуживают выиграть все турниры. И это будет справедливо!

Игрокам «Днепра-1» в матче с киевлянами хочется продемонстрировать свои лучшие качества. Они у них есть. В «Днепре-1» действительно очень хорошего уровня футболисты. Днепряне захотят, чтоб на них обратили внимание с целью перехода в наши гранды.

Желаю командам хорошей игры, чтобы она понравилась всем. И, главное, без травм», - сказал Грозный.

Матч «Динамо» – «Днепр-1» состоится 10-го апреля. Начало встречи в 17:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.