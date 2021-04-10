Мирон Маркевич мог возглавить польскую Ягеллонию

Польский клуб хотел пригласить экс-наставника сборной Украины на должность главного тренера

  • 10.04.2021 10:38
  • 248 просмотров
  • 2 комментария
Мирон Маркевич мог возглавить польскую Ягеллонию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич неоднократно заявлял о своем желании еще потренировать на клубном уровне.

По данным источника, не так давно Мирон Маркевич мог возглавить команду элитного дивизиона Польши – «Ягеллонию», однако до подписания контракта дело не дошло. Опытный специалист решил повременить и возвращение на тренерскую ниву отложить до окончания финальной части чемпионата Европы. 

Напомним, что последняя команда Мирона Маркевича – «Днепр», под его руководством выступала в финале Лиги Европы 2015 года. В прошлом году Мирон Маркевич консультировал львовский «Рух», завоевавший путевку в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в «Металлист» в 2023 году.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.04.2021 11:10
    0
    Ihor86, 10.04.2021 10:59
    Никуда он не пойдет за границу тренировать.Этот хитрожопый работает только на хлебных местах,но в то же время первым бежит с тонующего корабля.Будет ждать пока Металлист вернется в Премьер Лигу!
    Мне кажется, что он ждет когда уволят/уйдет Шева. Он же хотел сборную тренировать. А так ты прав, он любит хлебные места)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 10:59
    0
    Никуда он не пойдет за границу тренировать.Этот хитрожопый работает только на хлебных местах,но в то же время первым бежит с тонующего корабля.Будет ждать пока Металлист вернется в Премьер Лигу!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 10.04.2021 11:10
    0
    Ihor86, 10.04.2021 10:59
    Никуда он не пойдет за границу тренировать.Этот хитрожопый работает только на хлебных местах,но в то же время первым бежит с тонующего корабля.Будет ждать пока Металлист вернется в Премьер Лигу!
    Мне кажется, что он ждет когда уволят/уйдет Шева. Он же хотел сборную тренировать. А так ты прав, он любит хлебные места)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 10.04.2021 10:59
    0
    Никуда он не пойдет за границу тренировать.Этот хитрожопый работает только на хлебных местах,но в то же время первым бежит с тонующего корабля.Будет ждать пока Металлист вернется в Премьер Лигу!
    Ссылка
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