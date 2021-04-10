Мирон Маркевич мог возглавить польскую Ягеллонию

Глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич неоднократно заявлял о своем желании еще потренировать на клубном уровне.

По данным источника, не так давно Мирон Маркевич мог возглавить команду элитного дивизиона Польши – «Ягеллонию», однако до подписания контракта дело не дошло. Опытный специалист решил повременить и возвращение на тренерскую ниву отложить до окончания финальной части чемпионата Европы.

Напомним, что последняя команда Мирона Маркевича – «Днепр», под его руководством выступала в финале Лиги Европы 2015 года. В прошлом году Мирон Маркевич консультировал львовский «Рух», завоевавший путевку в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич рассчитывает вернуться в «Металлист» в 2023 году.