В воскресенье, 11 апреля «Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

После 30-ти туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков, у «Тоттенхэма» 49 баллов, команда находится на шестой строчке.