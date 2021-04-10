В воскресенье, 11 апреля «Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ дома примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine.
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
После 30-ти туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 60 очков, у «Тоттенхэма» 49 баллов, команда находится на шестой строчке.
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Источник — Sport.ua
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