Игрок Мариуполя: «Будем биться и стараться забрать очки у Шахтера»

Мирослав Трофимюк – о предстоящем донбасском дерби

  • 10.04.2021 09:48
  • 272 просмотра
  • 4 комментария
Игрок Мариуполя: «Будем биться и стараться забрать очки у Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк

Футболист «Мариуполя» Мирослав Трофимюк поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Мы понимаем, что кроме нас больше некому сыграть. Мы будем биться и стараться забрать очки у Шахтера. Постараемся играть из последних сил», - сказал Трофимюк.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 14:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.04.2021 10:39
    0
    Гравець Маріуполя: «Будемо битися і намагатися відібрати очки у Шахтаря»
    Мораесу хук слева "зарядить" не забудьте.
    Ссылка
    ск кильчень-1
      ск кильчень-1, 10.04.2021 10:20
    -5
    Поберегите силы на других.
    Ведь сегодня Йовичевич поздравит Динамо с чемпионством и подарит цветы ещё перед игрой.
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    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 10:20
    +3
    Насмешил.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 10:17
    +3
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 10.04.2021 10:20
    +3
    Насмешил.
    Ссылка
    VAD
      VAD, 10.04.2021 10:17
    +3
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 10.04.2021 10:39
    0
    Гравець Маріуполя: «Будемо битися і намагатися відібрати очки у Шахтаря»
    Мораесу хук слева "зарядить" не забудьте.
    Ссылка
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