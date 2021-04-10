Игрок Мариуполя: «Будем биться и стараться забрать очки у Шахтера»

Футболист «Мариуполя» Мирослав Трофимюк поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».
«Мы понимаем, что кроме нас больше некому сыграть. Мы будем биться и стараться забрать очки у Шахтера. Постараемся играть из последних сил», - сказал Трофимюк.
Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 14:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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