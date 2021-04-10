Сергей ЧОБОТЕНКО: «Главное, чтобы молодые не перегорели»

Защитник «Мариуполя» – о предстоящем матче с «Шахтером»

  • 10.04.2021 08:37
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Сергей ЧОБОТЕНКО: «Главное, чтобы молодые не перегорели»
© ФК Мариуполь. Сергей Чоботенко

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко поделился ожиданиями от матча 21-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Мы будем играть против чемпиона Украины. В любом случае если будем выходить и бояться, нас просто сожрут на поле. Нужно выйти, никого не бояться и играть в свой футбол. Главное в этом матче - психология, чтобы молодые не перегорели, вышли и показали свой уровень. А нам, старшим, проверить себя на фоне такого соперника», - сказал Чоботенко.

Матч «Мариуполь» – «Шахтер» состоится в субботу, 10 апреля. Начало в 14:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

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