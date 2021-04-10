ДЕНИСОВ: «Если Минай вылетит в Первую Лигу, тогда у клуба будут проблемы»

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 рассказал о перспективах «Миная»

  • 10.04.2021 05:55
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ДЕНИСОВ: «Если Минай вылетит в Первую Лигу, тогда у клуба будут проблемы»
© ФК Минай

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал о перспективах «Миная»:

«Мне сложно сказать, какая ситуация в «Минае». Наложены санкции на собственника и что будет дальше – остается в тумане.

Из той информации, которую я успел собрать из неофициальных источников: если «Минай» в борьбе за выживание сохранит свою позицию в УПЛ, клуб точно будет жить и проблем не будет.

Если «Минай» вылетит в Первую лигу, тогда будут проблемы и будущее команды окажется под вопросом».

Напомним, недавно СНБО наложил санкции на владельца «Миная» Валерия Пересоляка, из-за чего встал вопрос о будущем клуба.

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Источник — Денисов Time

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