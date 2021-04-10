Бетис – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» сделал прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги

  • 10.04.2021 03:07
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Бетис – Атлетико. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 30-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» – «Атлетико» Мадрид:

«Атлетико» в предыдущем туре уступил на выезде «Севилье» (0:1). «Барселона» и «Реал» воспользовались осечкой команды Диего Симеоне. Теперь у первого «Атлетико» 66 очков, у второй «Барсы» – 65 баллов, а у третьего «Реала» – 63. Что касается «Бетиса», то команда Мануэля Пеллегрини на прошлых выходных расписала мировую с «Эльче» и идет в Ла Лиге с 46 очками 6-й.

Да, после прошлого тура «Реал» и «Барселона» приблизились к «Атлетико» вплотную. В матче с «Бетисом» «матрасникам» необходимо только выигрывать. Конечно, это очень тяжело будет сделать, но я ставлю на выездную победу «Атлетико» Мадрид с минимальным счетом», – сказал Бартулович.

Матч «Бетис» – «Атлетико» Мадрид состоится 11 апреля. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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