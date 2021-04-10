Аппендицит перед Динамо. Полузащитник Днепра-1 перенес операцию

Александр Пихаленок не сыграет в матче 21-го тура УПЛ против киевлян

  • 10.04.2021 00:59
  • 344 просмотра
  • 1 комментарий
Аппендицит перед Динамо. Полузащитник Днепра-1 перенес операцию
© Instagram. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок перенес операцию по поводу аппендицита.

На днях одному из лидеров клуба из Днепра пришлось лечь под нож. Операция прошла успешно, но теперь игроку придется пропустить определенное время для восстановления.

10 апреля матч 21-го тура УПЛ против «Динамо» днепряне проведут без Александра Пихаленка, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». В текущем сезоне хавбек отыграл 12 матчей в УПЛ, без забитых голов.

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

(2 голоса)

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Комментарии
    alex13
      alex13, 10.04.2021 01:06
    +1
    Неприятный сюрприз!
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    alex13
      alex13, 10.04.2021 01:06
    +1
    Неприятный сюрприз!
    Ссылка
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