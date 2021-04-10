Аппендицит перед Динамо. Полузащитник Днепра-1 перенес операцию

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок перенес операцию по поводу аппендицита.

На днях одному из лидеров клуба из Днепра пришлось лечь под нож. Операция прошла успешно, но теперь игроку придется пропустить определенное время для восстановления.

10 апреля матч 21-го тура УПЛ против «Динамо» днепряне проведут без Александра Пихаленка, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру». В текущем сезоне хавбек отыграл 12 матчей в УПЛ, без забитых голов.