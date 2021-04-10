Таврия посвятила принцу Филиппу победу над Балканами

В 16-м туре Второй лиги «Таврия» из Симферополя на выезде переиграла «Балканы» Заря со счетом 2:0.
Эту победу «Таврия» посвятила принцу Филиппу, который скончался 9 апреля.
Голами отметились Богданов и Белоконь. Матч команда доигрывала в меньшинстве, так как на 65-й минуте с поля был удален Шевченко.
Вторая лига Украины
16 тур, 9 апреля
«Балканы» Заря – «Таврия» Симферополь – 0:2
Голы: Богданов, 6, Белоконь, 86.
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Источник — ФК Таврия
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