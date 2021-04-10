16-й тур
Балканы
0 : 2
Таврия
09.04.2021, FT

Таврия посвятила принцу Филиппу победу над Балканами

Команда из Симферополя на выезде переиграла соперников со счетом 2:0

  • 10.04.2021 00:33
  • 285 просмотров
  • 2 комментария
Таврия посвятила принцу Филиппу победу над Балканами
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 16-м туре Второй лиги «Таврия» из Симферополя на выезде переиграла «Балканы» Заря со счетом 2:0.

Эту победу «Таврия» посвятила принцу Филиппу, который скончался 9 апреля.

Голами отметились Богданов и Белоконь. Матч команда доигрывала в меньшинстве, так как на 65-й минуте с поля был удален Шевченко.

Вторая лига Украины

16 тур, 9 апреля

«Балканы» Заря – «Таврия» Симферополь – 0:2

Голы: Богданов, 6, Белоконь, 86.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — ФК Таврия

(1 голос)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 10.04.2021 01:07
    +1
    Достойно!!!
    Ссылка
    Max30
      Max30, 10.04.2021 00:45
    -3
    Смешно
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 10.04.2021 01:07
    +1
    Достойно!!!
    Ссылка
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