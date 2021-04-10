Таврия посвятила принцу Филиппу победу над Балканами

В 16-м туре Второй лиги «Таврия» из Симферополя на выезде переиграла «Балканы» Заря со счетом 2:0.

Эту победу «Таврия» посвятила принцу Филиппу, который скончался 9 апреля.

Голами отметились Богданов и Белоконь. Матч команда доигрывала в меньшинстве, так как на 65-й минуте с поля был удален Шевченко.

Вторая лига Украины

16 тур, 9 апреля

«Балканы» Заря – «Таврия» Симферополь – 0:2

Голы: Богданов, 6, Белоконь, 86.

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B