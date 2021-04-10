В воскресенье, 11-го апреля, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Олимпик» сыграет против ковалевского «Колоса».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос», арбитр из Черноморска Александр Дердо даст стартовый свисток в 19:30.

«Олимпик» – «Колос». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Ковалевке можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Олимпик» – «Колос».