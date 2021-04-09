ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову защитнику Ромы в игре Лиги Европы

Курьезный эпизод произошел в концовке первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» (1:2).
Защитник римлян Риккардо Калафьори затягивал время и отбросил мяч вместо подачи аута. В это время болбой сильно бросил другой мяч игроку в голову. Футболист начал возмущаться и был наказан желтой карточкой.
ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову игроку «Ромы» в матче Лиги Европы
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Источник — Sport.ua
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