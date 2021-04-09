ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову защитнику Ромы в игре Лиги Европы

Курьезная ситуация возникла в поединке между «Аяксом» и «Ромой»

  • 09.04.2021 22:35
  • 499 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову защитнику Ромы в игре Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Курьезный эпизод произошел в концовке первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» (1:2).

Защитник римлян Риккардо Калафьори затягивал время и отбросил мяч вместо подачи аута. В это время болбой сильно бросил другой мяч игроку в голову. Футболист начал возмущаться и был наказан желтой карточкой.

ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову игроку «Ромы» в матче Лиги Европы

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 09.04.2021 22:50
    -1
    Обсос !
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.04.2021 22:50
    0
    Азар бы его прибил)))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 22:43
    +2
    получи фашист гранату?
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 09.04.2021 22:43
    +2
    получи фашист гранату?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 09.04.2021 22:50
    0
    Азар бы его прибил)))
    Ссылка
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