ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову защитнику Ромы в игре Лиги Европы

Курьезный эпизод произошел в концовке первого матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой» (1:2).

Защитник римлян Риккардо Калафьори затягивал время и отбросил мяч вместо подачи аута. В это время болбой сильно бросил другой мяч игроку в голову. Футболист начал возмущаться и был наказан желтой карточкой.

ВИДЕО. Болбой бросил мяч в голову игроку «Ромы» в матче Лиги Европы