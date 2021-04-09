Харьков близок к Первой лиге. Металл разгромил Никополь и упрочил лидерство

9 апреля состоялись поединки 16-го тура Второй лиги Украины.
Во второй группе харьковский «Металл» разгромил «Никополь» и упрочил лидерство.
Вторая лига Украины
16 тур, 9 апреля
«Металл» Харьков – «Никополь» – 3:0
Голы: Балули, 38, 78 (пен), Подлепенец, 44.
Другие результаты игрового дня:
- Карпаты Галич – Эпицентр Дунаевцы – 1:0
- Металлург – Николаев 2 – 3:0
- Чайка – Рубикон Киев – 1:2
- Балканы – Таврия – 0:2
- Подолье - Oболонь 2 – 4:0
- Энергия – Яруд Мариуполь – 1:3
- Ужгород – Буковина – 3:2
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Источник — Sport.ua
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