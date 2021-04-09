Украина – Северная Ирландия – 1:2. Неудача в Ковалевке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча квалификации женского Евро-2022

  • 09.04.2021 21:26
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Украина – Северная Ирландия – 1:2. Неудача в Ковалевке. Видео голов и обзор
© УАФ

9 апреля прошел первый матч квалификации женского Евро-2022 по футболу.

Смотрите видеообзор игры Украина – Северная Ирландия – 1:2.

Голы: Апанащенко, 22 – Фернесс, 5, Мэджилл, 57.

ГОЛ! 0:1. Фернесс, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Апанащенко, 22 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Мэджилл, 57 мин.

Видеообзор второго тайма.

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Источник — Sport.ua

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