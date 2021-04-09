Украина – Северная Ирландия – 1:2. Неудача в Ковалевке. Видео голов и обзор

9 апреля прошел первый матч квалификации женского Евро-2022 по футболу.
Смотрите видеообзор игры Украина – Северная Ирландия – 1:2.
Голы: Апанащенко, 22 – Фернесс, 5, Мэджилл, 57.
ГОЛ! 0:1. Фернесс, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Апанащенко, 22 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Мэджилл, 57 мин.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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